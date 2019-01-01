Определён победитель очередного аукциона на обслуживание автобусного маршрута от автовокзала до аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги конкурса на обслуживание автобусного маршрута №108 «Автовокзал г. Пермь» — «Аэропорт Большое Савино» на период с 14 сентября по 30 ноября.

Победителем стало пермское ООО «Дизель».

По условиям конкурса победитель обязан задействовать на маршруте три автобуса большой вместимости в будние дни и два — в праздничные и выходные.

Отметим, что ранее конкурсы на этот маршрут были короче: разыгрываемые периоды составляли от трёх недель до одного месяца.

Кроме того, теперь все автобусы должны быть экологическим классом «Евро-5» (ранее допускалось и «Евро-3»), возраст — до пяти лет.

ООО «Дизель» выиграло два прошлых конкурса, а самый первый аукцион на этот маршрут (в июне) выигрывал ИП Олег Новосёлов.

Напомним, автобусный маршрут №108 появился в июне и фактически заменил прежний маршрут №42, который с того же времени «переброшен» на новый для себя маршрут «Микрорайон Красные Казармы (пл. Карла Маркса)» — «Песьянка».

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