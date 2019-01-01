С октября зарплаты бюджетников проиндексируют на 3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Зарплаты бюджетников с 1 октября будут проиндексированы на 3%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

В постановлении отмечается, что вырастут оклады работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

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