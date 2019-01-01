Алиса Окулова Автобусы трёх маршрутов Перми начали следовать по ул. Маяковского Поделиться Поделиться Твитнуть

С понедельника, 7 сентября, автобусы №14, №67 и №74 запущены по ул. Маяковского.

Автобусы начали курсировать через остановочные пункты «Улица Маяковского», «Улица Новоколхозная» и «Улица Сергея Есенина».

В департаменте транспорта пояснили, что ранее движению по ул. Маяковского препятствовали опоры с линиями электропередачи. Сейчас опоры демонтировали, в том числе на участке, где в прошлом году в построили разворотное кольцо. Теперь автобусы могут осуществлять полноценное движение.

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