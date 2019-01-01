Подписан договор о предоставлении займа в сумме 233 млн руб. на достройку проблемного ЖК «Пушкарский» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

ПАИЖК и ООО «Сириус» подписали договор о предоставлении застройщику займа в размере 233 млн руб. на достройку долгостроя ЖК «Пушкарский», расположенного в Перми по адресу ул. Пушкарская, 142. Об этом сообщает региональный минстрой.

Этой суммы должно хватить на достройку первой очереди дома.

При этом, чтобы получить финансирование, застройщик должен подписать соглашения с дольщиками (232 чел.) о согласии переноса срока ввода в эксплуатацию.

В июле этого года минстрой сообщал, что предоставленный заём должен позволить застройщику сдать первую очередь до конца этого года.

Проблемы со строительством ЖК возникли в 2014 году, когда собственники находящихся рядом помещений промзоны и члены гаражного кооператива подали иск к застройщику.

Дом должен был быть сдан в 2017 году.

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