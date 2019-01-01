Алиса Окулова На продажу выставлены помещения на двух этажах ТРЦ «Облака» Поделиться Поделиться Твитнуть

Объявлены торги по продаже двух помещений в пермском ТРЦ «Облака» (ул. Ленина, 88). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на конкурсного управляющего АО «Капжилстрой» Анатолия Бидуля.

Коммерческие площади располагаются на четвёртом и пятом этажах торгового центра.

Общая площадь продаваемых помещений составляет 815,8 кв. м.

Начальная стоимость лота — 30,2 млн руб. Заявки принимаются до 9 октября. Торги пройдут на торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 19 октября.

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