Елена Лодыгина журналист Спортивный биатлонный комплекс «Пермские медведи» подешевел на 13 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми продолжает снижаться стоимость бывшего спортивного биатлонного комплекса «Пермские медведи». На портале Avito 3 сентября было обновлено объявление о продаже имущественного комплекса. Новая стоимость составляет 123,1 млн руб. Как сказано в объявлении, при отсутствии покупателей стоимость объекта продолжит снижаться — до 80 млн руб.

Напомним, в имущественный комплекс входят трёхэтажное административно-бытовое здание площадью свыше 3 тыс. кв. м, детский спортивный лагерь, гостиница, сауна, лыжехранилище и др. Общая площадь земельного участка составляет 61,6 тыс. кв. м. Имущественный комплекс размещается в Мотовилихинском районе Перми, на ул. Спортивной, 22.

Имущество было выставлено на продажу Агентством по страхованию вкладов ещё в марте этого года за 136,8 млн руб. Компания является конкурсным управляющим ОАО АКБ «Экопромбанк».

Ранее бывший биатлонный комплекс планировало выкупить краевое министерство спорта для размещения там спортшколы «Старт». Как пояснили в министерстве, переговоры о возможности выкупа имущественного комплекса до сих пор ведутся.

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