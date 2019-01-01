Елена Лодыгина журналист Прокуратура выявила нарушения в Добрянской больнице при выдаче рецептов на лекарства Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Добрянки при проверке центральной районной больницы выявила нарушения в выписке рецептов больным с сахарным диабетом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, несовершеннолетние и взрослые с сахарным диабетом второго типа не получали рецепты на лекарства и изделия медицинского назначения, так как их не было в аптеке.

Нарушения были выявлены и в части осуществления диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными больными. По состоянию на июль 2020 года диспансеризацию прошли только 42,5% состоящих на учёте, антиретровирусную терапию получали лишь 63% больных.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, по итогам к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.





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