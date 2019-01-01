Дмитрий Махонин: «В Прикамье появится Дом предпринимателя» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае будет создан Дом предпринимателя, в составе которого будут региональные центры поддержки экспорта и развития компетенций в сфере сельскохозкооперации и поддержки фермеров, центр «Мой бизнес». Также в составе Дома будут функционировать микрофинансовая организация и Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин вместе с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым обсудили с предпринимателями Прикамья развитие бизнес-климата в регионе на площадках краевого форума «Дни пермского бизнеса» — Perm Business Weekend и «Бизнес-пикник».

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в крае. Без предпринимателей невозможно решить вопросы занятости населения. Сегодня задача края — совершенствование налогового законодательства, чтобы оно учитывало интересы бизнеса. Необходимо уделять больше внимания промышленной кооперации. Для поддержки МСП в Пермском крае будет создан Дом предпринимателя.

В ходе «Бизнес-пикника» Дмитрий Махонин обсудил с представителями бизнес-структур Прикамья волнующие их вопросы: налогообложение, трудовую миграцию, социальное предпринимательство, использование опыта частных организаций в сфере образования и организацию системы общественного транспорта в регионе.

Форум «Дни пермского бизнеса» был организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и прошёл уже в одиннадцатый раз.

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