Елена Синица Сервис по обращению жителей в мэрию Перми планируют улучшить за 2,4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация города ищет компанию, которая выполнит работы по расширению возможностей информационной системы для обращения жителей. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок, на эти цели будет выделено 2, 4 млн руб.

Сейчас сервис принимает, регистрирует и хранит обращения граждан, направленные в администрацию города Перми. После получения обращения сотрудники отвечают на вопросы жителей.

Предполагается, что расширение функционала системы признано исправить ошибки, ускорить обработку данных, обеспечить стабильную отправку отчётов, а также обезопасить информацию.

Подать заявку на участие в конкурсе компании смогут до 29 сентября текущего года.

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