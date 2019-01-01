Елена Синица
Сервис по обращению жителей в мэрию Перми планируют улучшить за 2,4 млн руб.
Администрация города ищет компанию, которая выполнит работы по расширению возможностей информационной системы для обращения жителей. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок, на эти цели будет выделено 2, 4 млн руб.
Сейчас сервис принимает, регистрирует и хранит обращения граждан, направленные в администрацию города Перми. После получения обращения сотрудники отвечают на вопросы жителей.
Предполагается, что расширение функционала системы признано исправить ошибки, ускорить обработку данных, обеспечить стабильную отправку отчётов, а также обезопасить информацию.
Подать заявку на участие в конкурсе компании смогут до 29 сентября текущего года.
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