Алиса Окулова Краевые власти готовы потратить 14,5 млн руб. на противогололёдные материалы Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство закупок Пермского края объявило электронный аукцион на поставку «твёрдого химического противогололёдного материала» для нужд КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».

Согласно условиям техзадания, максимальное значение цены контракта составляет 14,5 млн руб. Начальная сумма работы — 8,8 млн руб.

Победителю аукциона необходимо поставить 2 т противогололёдного материала до 30 ноября 2021 г. При этом одна тонна материала должна быть поставлена насыпью, другая — в мягком контейнере. Товар должен соответствовать действующим техническим условиям завода производителя, качество товара должно быть подтверждено паспортом качества и сертификатом соответствия.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.



Дата проведения аукциона назначена на 25 сентября 2020 г.

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