Пермяков ожидает тёплое начало недели и прохладный конец Поделиться Поделиться Твитнуть

Наступившая неделя в Перми будет отмечена переменчивой погодой.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, начало недели будет тёплым для этого времени года. В частности, в понедельник, 7 сентября, и во вторник, 8 сентября, дневная температура воздуха достигнет +21°. При этом осадков не ожидается.

Но со среды прогнозируется начало похолодания и большая вероятность осадков. Температура ежедневно будет падать и к концу недели достигнет +14°.

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