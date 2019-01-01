Стали известны победители Пермского марафона Поделиться Поделиться Твитнуть

Абсолютным победителем марафонской дистанции (42,195 км) среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти (Самарская область) с результатом 2 часа 16 минут 52 секунды, вторым стал Алексей Трошкин из Саранска, третьим — Олег Григорьев из Саратова. Среди женщин первой марафон пробежала Луиза Дмитриева из Гатчины (Московская область) с результатом 2 часа 28 минут 35 секунд, второй финишировала Алина Прокопьева из Чувашии, третьей стала Ольга Дедова из Перми.

Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал Алексей Мамарин из Краснодарского края, вторым эту дистанцию преодолел Владимир Дьяконов, третьим — его брат-близнец Виталий Дьяконов из Удмуртии.

Среди женщин первой к финишу пришла Мария Резниченко из Новосибирска, второй — Александра Жаворонкова из Тольятти, третьей — Екатерина Васильченко из Волгоградской области.

Напомним, в Перми проходит второй день марафона. 5 сентября состоялся детский забег на 1 км. Первым среди мальчиков к финишу пришел Кирилл Новых, среди девочек — Анна Паршакова. Вторые места у Савелия Чучина и Софьи Яшковой. На третьем месте — Николай Поярков и Екатерина Юкова.

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