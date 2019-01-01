В России с 5 сентября изменились правила расчета стоимости ОСАГО Поделиться Поделиться Твитнуть

Центробанк с 5 сентября расширил границы тарифного коридора по ОСАГО в части базовой ставки при расчёте стоимости полиса. Согласно указанию ЦБ, тарифный коридор для наиболее популярной категории — легковых автомобилей физлиц — увеличится вверх и вниз на 10%, минимальная и максимальная базовая ставки составят 2 471 и 5 436 рублей соответственно. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Для мотоциклов тарифный коридор ОСАГО составит 625-1548 рублей (ранее 694-1407 рублей). Для владельцев легковушек — юридических лиц тарифный коридор расширился на 20%, как вверх, так и вниз. На столько же он изменился и для владельцев грузовиков.

Кроме того, изменятся и некоторые коэффициенты. Так, например, территориальный коэффициент, который зависит от прописки, стал ниже более чем в 180 населенных городах. На 5,2% (с 2,1 до 1,99) он снизится в Мурманске и Челябинске, на 5% (с 2 до 1,9) снизится в Москве, Казани, Перми, Сургуте и Тюмени.

Еще один коэффициент возраст-стаж также изменится: для неопытных водителей (22-24 года с опытом вождения три-четыре года) он вырос, а для водителей со стажем уменьшился.

Напомним, с 24 августа в России изменились правила расчёта «автогражданки». Теперь страховые компании могут устанавливать индивидуальные тарифы для каждого водителя. Для аккуратных автолюбителей в рамках установленного коридора страховщик может выбрать более низкую базовую ставку, для нарушителей — более высокую.

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