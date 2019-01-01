Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы находимся здесь» Пермский театр оперы и балета обозначил точку входа в новый сезон Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Как и в прошлом году, Пермский театр оперы и балета в начале нового сезона запускает спектакль-бродилку Location (12+). Спектакль под таким названием вышел в мае 2019 года. В новом сезоне формат проекта остаётся прежним — путешествие по городу, а вот идея, маршруты, ведущий и герои абсолютно новые.

В прошлом году Location был во многом сфокусирован на «Заводе Шпагина» и энергии преображения этого места. Нынче будут другие фокусы и другой пафос. Старт путешествия — на площади перед Пермским театром оперы и балета. Ведущий предложит участникам прогулки выбрать направление движения. От этого выбора зависит ход всего спектакля — куда направятся зрители и какой получат опыт, какие городские истории откроются перед ними и какое участие они примут в них.

Андрей Платонов, композитор и соавтор идеи Location:

— Location — это не театр в привычном понимании и не стандартная экскурсия по историческим маршрутам. Это путешествие с людьми, которые находятся рядом. Это спектакль о людях, попытка обнаружить между ними что-то общее.

Никита Чунтомов

В спектакле есть рассказчики — реальные люди, голоса которых звучат в наушниках, и ведущий-проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту. Для проекта авторы и волонтёры собрали несколько десятков интервью. «В основе спектакля — настоящая жизнь пермяков, их личные истории. Это не какие-то известные люди, но узнать в ком-то из них своего знакомого или соседа может любой зритель», — говорит режиссёр спектакля Location и соавтор идеи Дмитрий Мульков. Текстовая основа спектакля этого года — почти 100%-ный вербатим.

У проекта Пермского театра оперы и балета есть могучие предшественники — иммерсивные спектакли Remote Perm знаменитой немецкой группы Rimini Protokoll и «Зона голоса», «оживляющая» голоса эпохи политических репрессий. Location отличается от них фокусировкой на сиюминутном и вещном: зрителям-участникам предстоит соприкасаться с реальными людскими голосами, судьбами, артефактами, предметами, наполненными энергией жизни.

Премьерные показы Location состоятся 4, 5 и 6 сентября, спектакль будет идти столько, сколько позволит погода. Продолжительность одной прогулки — в пределах двух часов.

Никита Чунтомов

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