Управление налоговой службы Прикамья окончательно переедет в новое здание на следующей неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление федеральной налоговой службы Пермского края анонсировало переезд в новое место своего расположения — в бывший БЦ «Любимов» (ул. Ленина, 58а). Он завершится в понедельник, 7 сентября.

Ранее управление располагалось по адресу: ул. Окулова, 46.

Сейчас в БЦ «Любимов» пока функционирует Межрайонная инспекция ФНС №20 по Пермскому краю.

ФНС выкупило здание БЦ в самом конце 2019 года. Ранее в нём располагались офисы коммерческих организаций, несколько магазинов и кафе-ресторан.

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