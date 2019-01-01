Дмитрий Енцов журналист Эксперимент с автобусами без кондукторов в Перми продлится 3,5 месяца Маршрут №80 выбран для этого по трём причинам Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Администрация Перми запустит эксперимент с автобусами городского маршрута без кондукторов. Пассажиры должны будут оплачивать проезд через установленные в салоне валидаторы (посредством проездных или банковскими картами) или наличным способом через водителя.

В качестве эксперимента выбран маршрут №80 «ДДК им. Кирова — улица Милиционера Власова».

В департаменте транспорта «Новому компаньону» назвали три причины, почему выбран именно этот маршрут.

«Во-первых, маршрут имеет среднюю загрузку, что позволит более объективно оценить данные о количестве пассажиров, оплативших или не оплативших проезд. Во-вторых, на данном маршруте есть длинный участок пути, на котором отсутствуют остановки (участок от остановки «Красавинский мост» до остановки «Верхние Муллы»). В-третьих, данный маршрут имеет постоянных пассажиров, поэтому они смогут быстрее привыкнуть к новой форме оплаты проезда», — пояснили в департаменте транспорта администрации Перми.

Напомним, что переход на бескондукторную модель изначально предполагался не ранее лета 2021 года, когда количество оплат за проезд безналичным способом превысит наличный способ. По данным горадминистрации, безналичный способ уже стабильно превалирует.

Эксперимент с маршрутом №80 должен показать, в том числе, насколько готовы горожане к переходу на бескондукторную систему.

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