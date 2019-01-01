«Диктант Победы» в Прикамье написали на 110 площадках Поделиться Поделиться Твитнуть

Всего участниками «очной» проверки знаний о событиях Великой Отечественной войны 3 сентября стали около 12 тысячи человек. Также написать «Диктант Победы» можно было онлайн, зарегистрировавшись на сайте ДИКТАНТПОБЕДЫ.РФ, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Площадки для проведения Диктанта были созданы в каждом муниципальном образовании Пермского края на базе общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования.

Кроме учебных заведений площадки для «Диктанта Победы» были организованы в подразделениях Министерства обороны и Росгвардии: в воинских частях, Пермском военном институте, Суворовском и кадетском училищах. Кроме того, в связи с присвоением городу Перми звания «Город трудовой доблести» впервые акция состоялась на «Пермских моторах» и «Пермском пороховом заводе». В Перми открытыми площадками стали: исторический парк «Россия — моя история» и библиотека им. А.М. Горького.

Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов отметил, что в обществе есть заблуждение, что мы все много знаем о Великой Отечественной войне. «Но, по сути, сейчас ученые, историки, архивисты и музейщики говорят, что мы смогли выявить, опубликовать, обобщить и осмыслить лишь малую часть подлинной истории Великой Отечественной войны, — продолжил Сергей Неганов. — Но для того, чтобы глубоко и полно ответить на вопрос: как наш народ смог победить в самой большой в истории человечества войне, надо чтобы этот вопрос был важен для всего нашего общества, чтобы современное поколение хотело помнить и знать о Великой Отечественной войне. «Диктант Победы» наглядно демонстрирует то, что людям всех возрастов интересна и важна история той великой войны. И, конечно, воспитание молодого поколения, повышение общего уровня знаний о Великой Отечественной войне позволяет противодействовать попыткам искажения нашей истории».

Участникам были предложены 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев прошел тестирование в историческом парке «Россия — моя история». «Мне самому было очень интересно пройти этот тест. Вопросы оказались сложными, не смотря на то, что у меня в военном училище был предмет «Военная история». Важно, что здесь, отвечая на вопросы, ты не только пользуешься знаниями из учебников и книг, но и рассказами своих дедушек и бабушек», — подчеркнул Вячеслав Григорьев.

«Диктант Победы» прошел в этом году в 75 странах мира более чем на 11 тысячах площадок. Результаты «Диктанта Победы» решением Министерства науки и высшего образования РФ включены в число индивидуальных достижений абитуриентов при поступлении в вузы. Узнать свои результаты участники смогут в октябре. Диктант проходил с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Большое содействие в его проведении оказала команда МГЕР и «Волонтеров Победы».

В оргкомитет по подготовке и проведению «Диктанта Победы» вошли представители министерства образования Пермского края, администрации губернатора Пермского края и Института развития образования Пермского края, на базе которого работает региональный центр обработки информации (РЦОИ).

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