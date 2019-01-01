Определены подрядчики для проведения технического обследования двух пермских долгостроев Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги закупочных процедур на техническое обследование проблемных объектов по ул. Декабристов, 97 и ул. КИМ, 14 в Перми. Напомним, провести эти работы ПАИЖК поручил глава Пермского края Дмитрий Махонин. Это позволит ускорить процесс принятия решений Федеральным Фондом защиты прав дольщиков и возможную достройку объектов, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Контракт на техобследование дома по ул. КИМ, 14 планируется заключить с ООО «Институт Пермский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», победитель закупочной процедуры предложил выполнить работы за 1,02 млн рублей. Обследование дома по ул. Декабристов, 97 после заключения контракта займется ООО «Пермоблпроект». Предложенная подрядчиком цена контракта — 1,19 млн рублей. Контракты будут заключены в течение 10 дней. Обследования должны быть проведены в срок до четырех месяцев.

Продолжаются закупочные процедуры по определению подрядчиков для техобследования домов по ул. Переселенческая, 98, 100 и ул. Углеуральская, 25.

Ранее Дмитрий Махонин предложил руководству Федерального Фонда защиты дольщиков помощь края для оперативного проведения обязательных процедур для достройки домов, в том числе технического обследования. Обследование должно проводиться после того, как Федеральный Фонд примет решение о достройке объекта и ЖСК передаст права на объект Региональному Фонду. Между тем, список домов, которые целесообразней достроить, уже сформирован региональным минстроем. Дмитрий Махонин предложил начать обследование уже сейчас.

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