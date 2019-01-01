Елена Лодыгина журналист Техническое обследование долгостроев в ЖК «Весна» оценили в 3 млн руб. Всего недостроено четыре дома на ул. Углеуральская и ул. Переселенческая Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАИЖК объявило открытый запрос предложений на проведение технического обследования домов ЖК «Весна». В частности, подрядчик должен провести обследование нескольких объектов незавершенного строительства на ул. Углеуральская и Переселенческая, оценить техническое состояние строительных конструкций, соответствие выполненных работ проектной документации и градостроительным регламентам, а также оценить их пожарную безопасность.

Начальная максимальная цена контракта составила 3,120 млн руб. Так, например, обследование состояния недостроенных домов седьмого этапа строительства ЖК «Весна» оценено в 1,183 млн руб., восьмого этапа строительства — 976,6 тыс. руб., шестого этапа — в 960 тыс. руб.

Напомним, застройщиком ЖК «Весна» было ООО «КД-Девелопмент», которое входит в холдинг «Камская долина». Изначально в жилом комплексе предполагалось строительство восьми монолитно-каркасных домов переменной этажности. Разрешения на строительство выдавались в 2014 и 2015 годы. Строительство началось в 2014 году, завершить его должны были в 2017 году.

Однако в декабре 2018 года по иску ОАО «МРСК Урала» девелопер был признан банкротом. Общая сумма задолженности компании перед всеми кредиторами превысила 2 млрд руб. Сейчас в жилом комплексе насчитываются четыре недостроенных дома. Так, готовность дома на ул. Переселенческой, 100 составляет 30%, на ул. Углеуральской, 25 — 12%.

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