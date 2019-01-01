Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении владельца мини-отелей «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении владельца пермской сети мини-отелей «Карамель» Сергея Щербакова.

В сообщении ведомства указано, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Индустриальный суд Перми для рассмотрения по существу.

Сергей Шербаков обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Обвинение настаивает, что несколько лет назад он перепланировал подвал жилого дома и обустроил там мини-отель, «не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья».

Ночью 20 января 2020 года в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв на сетях, из-за которого мини-отель затопило горячей водой, в результате чего погибли пять постояльцев, ещё трое получили ожоги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.