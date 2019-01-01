В выходные в Перми воды не будет в 200 домах трёх районов Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные, 5 и 6 сентября, в Перми произойдёт массовое отключение воды, затрагивающее более 200 домов. Причина — ремонтные работы. Об этом сообщает «Ветта».

В частности, с 15 часов 5 сентября на сутки воду отключат по адресам:

— ул. Архитектора Свиязева, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 18а, 19а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 2а, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58;

— ул. Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;

— ул. Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19а, 29, 33;

— ул. Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

— ул. Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85а, 87, 91а, 96, 97, 97а, 98, 99, 100, 100а, 101, 101а, 101б, 102, 104, 107, 108, 109, 110а, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126;

— ул. Композитора Глинки, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 11а, 13, 15;

— ул. Космонавта Беляева, 8 и 59;

— ул. Космонавта Леонова, 43а, 43б, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82;

— ул. Милиционера Власова, 15 и 17;

— ул. Норильская, 2аа, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 13/1, 13а, 15;

— ул. Разведчиков, 25;

— ул. 1-я Ремонтная, 3;

— ул. Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19а, 103, 105;

— ул. Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60а, 62, 62а;

— ул. Советской Армии, 33/1, 33/2, 101а;

— ул. Сталеваров, 36;

— ул. Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;

— ул. Чердынская, 5, 6, 7а, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44.

Также 5 сентября с 9 утра до 20 вечера воды не будет в домах по адресам:

— Матросова, 3, 4, 6

— Крисанова, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7, 8

— Монастырская, 117, 119, 121, 123, 130, 144, 152, 155, 157, 159, 161, 171, 177, 74, 76, 82, 90, 92, 96

— Окулова, 31, 33, 37, 62, 73, 73 к2, 75, 81, 83

— Петропавловская, 101, 103, 105, 109, 111, 123, 185, 97, 99

— Плеханова,, 12, 13, 2, 3

— Решетникова, 24, 5, 6

— Толмачёва, 13, 17, 18, 2

— Якуба Коласа, 1, 10, 11, 12, 3, 5, 5а, 6, 8, 9.

Кроме того, 6 сентября с 9:30 до 18вечера поды не будет в следующих домах центра города:

— Комсомольский проспект, 15в, 17, 20, 20а, 22;

— ул. Петропавловская, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 53, 55, 55а.

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