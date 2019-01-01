Михаил Суслов Александр Репин проиграл в апелляционном суде Поделиться Поделиться Твитнуть

Четвёртый апелляционный суд в Нижнем Новгороде не удовлетворил жалобу в отказе в регистрации на губернаторских выборах Александру Репину.

Экс-кандидат пытался обжаловать решение Пермского краевого суда, признавшего отказ краевого избиркома в регистрации законным, и «восстановиться на выборах».

Напомним, что Репин не прошёл «муниципальный фильтр». Ему не засчитали шесть дублирующих подписей с Махониным, так как за врио губернатора депутаты муниципалитетов отдали свои голоса раньше. По этой причине гендиректору «Сатурн-Р» зачли 101 подпись из 31 территории (при минимуме в 107 подписей из 35 территории).

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