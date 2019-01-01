Медали Пермского марафона не успеют вовремя прибыть к старту мероприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Призёры Пермского марафона, который состоится 5 и 6 сентября, пока не смогут получить «фирменные» медали. Об этом сообщили в краевом минспорта.

Причина — задержка партии груза с медалями в Казахстане.

«Заказ на производство медалей на одном из предприятий Китая был сделан еще два месяца назад, когда само проведение Марафона в Перми было под вопросом. Эксклюзивные награды изготовлены в срок и направлены транзитом через Казахстан. Именно там уже три недели находится фура с атрибутикой. В связи с этим организаторами Пермского международного марафона принято решение выдавать на финише временные обменные медали», — сообщили в министерстве.

В дате и времени обмена будет сообщено дополнительно.

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