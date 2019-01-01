Григорий Серёдкин «Красивые» автономера можно будет купить через портал госуслуг с 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Минэкономики направило в правительство проект постановления о правилах продаж «красивых» номеров для автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг с 2022 года. Об этом сообщают Вести.Ru.

Цены на номера с броским набором цифр составят от 300 тыс. руб. до 10 млн руб., подсчитали в министерстве. Гражданин получит номер после аукциона. На первом этапе автовладелец выбирает на портале госуслуг номер по своему вкусу, а затем выкупает право на него в процессе аукциона.

Самыми дорогими названы номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или С888СС) — от 600 тыс. руб. За номер с одинаковыми буквами и числами из диапазона 100, 200, 300 и далее (например, А100АА) стартовая цена составит 450 тыс. руб.

Для мотоциклетных номеров цены ниже. Например, за одинаковый набор букв и чисел 0001, 0002, 0003 и далле (например, 0004ММ) стартовая цена составит 200 тыс. руб. А за пять тыс. руб. можно купить право выбрать любой обычный номер.

Новая система продажи номеров через сайт госуслуг заменит существующую систему коммерческих онлайн-аукционов. Цены на таких аукционах выше, чем по предлагаемой системе минэкономики. Сейчас максималальная цена на частных аукционах достигает 18 млн руб.

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