Средний размер потребкредита в Пермском крае за год вырос почти на 40 тыс. руб.
По итогам июля 2020 года средний размер потребительского кредита, выданные банками жителям региона составил 202,7 тыс. руб. Это на 23,9% больше, чем в июле 2019 года (тогда средний кредит составлял 163,6 тыс. руб.). Такие данные сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом, в июле этого года средний «прикамский» потребкредит по «чеку» был 13-м среди 30-и исследованных регионов.
Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ отмечен в Москве (495,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (364,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (345,6 тыс. руб.), Московской области (335,9 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (241,6 тыс. руб.)
Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов по сравнению с июлем 2019 года продемонстрировали Приморский край (+39,7%), Свердловская область (+37,8%), Ханты-Мансийская АО (+37,7%), а также Иркутская (+34,2%) и Омская (+30,7%) области.
Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:
— В июле 2020 года сегмент потребительских кредитов продолжил «посткарантинное» восстановление. Однако, что касается рисков, то банки по-прежнему сохраняют консервативный подход к кредитованию граждан. Если они кого-то и кредитовали в этом году, то только хорошо известных им заемщиков, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне. А таким гражданам кредиторы, как правило, делегируют более значительные суммы займов.
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