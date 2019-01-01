Средний размер потребкредита в Пермском крае за год вырос почти на 40 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам июля 2020 года средний размер потребительского кредита, выданные банками жителям региона составил 202,7 тыс. руб. Это на 23,9% больше, чем в июле 2019 года (тогда средний кредит составлял 163,6 тыс. руб.). Такие данные сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, в июле этого года средний «прикамский» потребкредит по «чеку» был 13-м среди 30-и исследованных регионов.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ отмечен в Москве (495,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (364,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (345,6 тыс. руб.), Московской области (335,9 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (241,6 тыс. руб.)

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов по сравнению с июлем 2019 года продемонстрировали Приморский край (+39,7%), Свердловская область (+37,8%), Ханты-Мансийская АО (+37,7%), а также Иркутская (+34,2%) и Омская (+30,7%) области.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— В июле 2020 года сегмент потребительских кредитов продолжил «посткарантинное» восстановление. Однако, что касается рисков, то банки по-прежнему сохраняют консервативный подход к кредитованию граждан. Если они кого-то и кредитовали в этом году, то только хорошо известных им заемщиков, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне. А таким гражданам кредиторы, как правило, делегируют более значительные суммы займов.







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