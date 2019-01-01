Елена Синица С начала года жители Прикамья оформили ипотечных кредитов на 30 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

С января по июль 2020 года жители Пермского края оформили 16 тыс. ипотечных договоров на общую сумму 30,2 млрд руб.,сообщает Пермское отделение Уральского ГУ Банка России. В суммарном выражении это на 21% (5,2 млрд руб.) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий портфель ипотечных кредитов, предоставленных жителям края, превысил 136 млрд рублей. При этом по состоянию на 1 августа 2020 года объём просроченной задолженности снизился на 7%, а её доля составила 1,3% против 1,5% годом ранее.

При этом вслед за снижением ключевой ставки наблюдается поступательное снижение банковских ставок по ипотечным кредитам. На 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по таким кредитам в регионе составила 7,38%. И это исторический минимум. Годом ранее она была 10,2%.

Более 10 тыс. заявок было подано по программе льготного ипотечного кредитования с господдержкой (ставка 6,5%, программа распространяется на покупку жилья в новостройках), из них почти 7 тыс. заявок было одобрено. Банки заключили с заёмщиками более 3 тыс. кредитных договоров, и на 27 августа в регионе выдано льготных ипотечных займов на сумму 6,3 млрд руб.

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