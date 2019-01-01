Получить цифровую карту жители Прикамья смогут через «Управляем вместе» Поделиться Поделиться Твитнуть

Портал «Управляем вместе»​ станет единым окном для получения​ QR-кода — виртуальной карты с персональным​ электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе. О внедрении карты сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Цифровая карта жителя Прикамья предусматривает удобное использование сервисов из разных отраслей — транспортной, образовательной, социальной, коммерческой. Все они оформлены в единое цифровое решение.

Для создания виртуальной карты жителям края необходимо зарегистрироваться на портале «Управляем вместе» через профиль Госуслуг.

По информации Министерства информационного развития и связи Пермского края,​ прототип и функционал цифровой карты будет представлен до конца года, а полнофункциональный запуск проекта — реализован весной 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.