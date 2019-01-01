Получить цифровую карту жители Прикамья смогут через «Управляем вместе»
Портал «Управляем вместе» станет единым окном для получения QR-кода — виртуальной карты с персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе. О внедрении карты сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Цифровая карта жителя Прикамья предусматривает удобное использование сервисов из разных отраслей — транспортной, образовательной, социальной, коммерческой. Все они оформлены в единое цифровое решение.
Для создания виртуальной карты жителям края необходимо зарегистрироваться на портале «Управляем вместе» через профиль Госуслуг.
По информации Министерства информационного развития и связи Пермского края, прототип и функционал цифровой карты будет представлен до конца года, а полнофункциональный запуск проекта — реализован весной 2021 года.
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