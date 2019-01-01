Новый бренд Метафракс Групп выиграл премию Red Dot Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый бренд Метафракс Групп, разработанный совместно с московским агентством Electric Brand Consultants, был удостоен международной премии Red Dot Design Award 2020.

Новый бренд Метафракс Групп был удостоен премии Red Dot — самой престижной международной премии в области дизайна, на которую в этом году было подано почти 7 000 заявок из разных уголков мира. Ребрендинг Метафракс Групп был отмечен премией в категории Brands & Communication Design 2020.

Метафракс Групп является крупнейшим производителем метанола в России и Европе. Продукция компании используется везде: от лекарств до мебели и автопрома. В результате органичного роста Метафракс Групп за свою 65-летнюю историю стала компанией с многомиллиардной выручкой и активами в России, Австрии, Швейцарии и Корее.

Агентство Electric Brand Consultants провело ребрендинг Метафракс Групп. Проект ребрендинга Метафракс Групп включал в себя разработку бренд-стратегии, нейминг и создание архитектуры бренда, создание фирменного стиля, коммуникационной концепции, фильма о бренде и веб-сайтов всех компании Группы, а также запуск нового бренда.

Данный проект принес победу компании в номинации Corporate Design &Identity — Relaunch на международном конкурсе Red Dot Design Award, который уже 65 лет ежегодно проходит в Европе.

Сейфеддин Рустамов (Seyfeddin Rustamov), бенефициарный владелец ПАО «Метафракс»:

— Ребрендинг нашей группы основан на глубинном исследовании отраслевых тенденций и конкурентной среды. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что изменения, связанные с нашим брендом, важны для отрасли в целом, поскольку учитывают ее опыт.

В новом логотипе центральным элементом стала точка — символ начала и баланса. Точка образует круг, означающий единство и целостность. Связи между точками представляют собой баланс устойчивости и движения. Наклон получившейся сферической формы задает новому знаку направление в развитии.

Основным цветом нового фирменного стиля стал фиолетовый (Metafrax Purple), сочетающий в себе устойчивость и динамичность, символизируя трансформацию, переход из одного состояния в другое.

Имплементация бренда происходила в навигационной системе на локациях дочерних брендов Метафракс Групп (от оформления офисов до инфраструктуры заводов), покраске транспортных емкостей и созданию других бренд-носителей: деловой документации, сувенирной и рекламной продукции и др.

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