Михаил Суслов Начались съёмки фильма-катастрофы «Одна» Поделиться Поделиться Твитнуть

Недалеко от Губахи 29 августа начались съёмки фильма-катастрофы «Одна» режиссёра Дмитрия Суворова.

Фильм основан на реальных событиях. Он посвящён Ларисе Савицкой, единственной выжившей после падения с высоты 5,2 тыс. м. в результате столкновения пассажирского самолёта Ан-24 и бомбардировщика Ту-16К в августе 1981 года. Консультантом фильма выступает сама Савицкая. Одну из главных ролей исполнит актёр Ян Цапник.

Площадку для драмы «Одна» организовали в Губахинском городском округе на берегу Косьвы рядом с висячим мостом в районе поселка Кировский. Планируется, что съёмки пройдут на территории ещё двух муниципалитетов: Кизеловского и Гремячинского округов.

«Одним из ключевых факторов проведения съемок в Пермском крае стал природный ландшафт региона. Местные красоты полностью соответствуют тому, что мы хотели бы видеть в кадре. Пермский край — удивительное по фактуре место, здесь есть и зона тайги, и зона приполярной тундры, а также горы, реки и равнины. Если в съемках следующих фильмов нам потребуются красота и величие русской природы, то мы обязательно будем снимать здесь», — отметил креативный продюсер фильма «Одна» Антон Белов.

По словам продюсера, в Пермском крае есть квалифицированные линейные продюсеры, которые помогают съемочной группе в организации производства. Наличие таких специалистов в области кинопроизводства также влияет на выбор места съемок, так как они оказывают услуги по организации съемок, подбору локаций, помогают в поиске актеров киногруппам, приезжающим на съемки в Пермский край. Такая поддержка является существенным фактором в продвижении Пермского края как интересного и экономически выгодного места для съемок фильмов, телесериалов и рекламных роликов.

Как ожидают в региональном минкульте, фильм подаст заявку на получение рибейта — возврата 50% затрат на съемочный процесс на территории Пермского края. Этот механизм вошёл в программу развития кинематографии в регионе. Программу разработали в минкульте Прикамья, её поддержал врио губернатора Дмитрий Махонин.

Отметим, что выход картины намечен на декабрь 2021 года.

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