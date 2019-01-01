В Прикамье при поддержке властей края создадут более 2,6 тыс. новых рабочих мест Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае задействуют дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда. По словам врио губернатора Дмитрия Махонина, данные меры позволят сохранить существующие рабочие места и создать более 2,6 тыс. дополнительных вакансий, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Дополнительные меры предусматривают, в частности, возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для безработных граждан и людей, обратившихся в органы службы занятости.

Кроме того, работодатели смогут получить финансовую поддержку на покрытие расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. К данной категории относятся сотрудники, которые работают в режиме неполной занятости, режиме простоя, а также находятся в отпуске без сохранения заработной платы и в режиме высвобождения.

На финансирование этих мероприятий из федерального бюджета выделено более 145,4 млн руб.

Напомним, что для всех интересующихся вакансиями открыт государственный информационный ресурс «Работа​ в​ России», на котором можно размещать резюме и дистанционно контактировать с работодателем.

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