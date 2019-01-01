Елена Лодыгина журналист В Перми обследуют известный долгострой на проспекте Декабристов ЖК «Столичный» строится уже десять лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования провело открытый запрос предложений на техническое обследование ЖК «Столичный» — 22-этажного жилого дома на пр. Декабристов, 97 в Перми с офисными помещениями и автостоянкой. Начальная максимальная цена контракта составила 1,050 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен проанализировать проектную документацию, определить фактическое отклонение колонн от проектной оси, определить параметры дефектов и повреждений, а также оценить соответствие объекта незавершенного строительства действующим градостроительным регламентам Правил землепользования и застройки Перми.

Отчёты по техническому обследованию здания и оценке пожарного состояния должны быть готовы через 70 календарных дней после заключения контракта. По итогам работы конкурсной комиссии договор на обследование дома будет заключен с ООО «Пермоблпроект» на 1,020 млн руб. Ранее эта же компания занималась разработкой проектной документации на реконструкцию здания гимназии №17 в Перми, Дворца молодёжи и здания на ул. Целинная, 15 под размещение школы.

Напомним, строительство 22-этажного жилого дома на пр. Декабристов, 97 началось в 2010 году. Однако было остановлено в 2013 году. На тот момент был смонтирован железобетонный каркас на 19 этажей, выполнена кладка стен с облицовкой до восьмого этажа. В 2015 году компания-застройщик — ООО «Солдес строй» — была признана банкротом.

Позднее дольщикам ЖК «Столичный» было предложено создать ЖСК и оформить недостроенный объект в собственность, чтобы достроить его. Но по закону о банкротстве, им необходимо было погасить требования залоговых кредиторов на 60%. Изначально сумма перед залоговыми кредиторами составляла 64,8 млн руб. В прошлом году по решению Арбитражного апелляционного суда сумма долга была снижена до 14,6 млн руб. Всего в этом доме насчитывается 140 дольщиков. В 2014 году они обратились с открытым письмом к губернатору Пермского края, президенту России и генпрокурору РФ и попросили достроить объект.

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