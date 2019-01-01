АО «ПЗСП» получило высшие награды в краевом конкурсе Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Предприятие одержало победу сразу в нескольких номинациях краевого конкурса «Лидеры строительного комплекса Прикамья», приуроченного к Дню строителя-2020. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

2 сентября в рамках строительной выставки «Архитектура. Строительство. Ремонт — 2020» на площадке «Пермской ярмарки» состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Лидеры строительного комплекса Пермского края»,организованного Министерством строительства Пермского края при содействии Ассоциации «Пермские строители» и АСРО «Гильдия Пермских строителей».

В конкурсе приняли участие 77 строительных организаций Перми и Пермского края. Победители были определены в 13 номинациях — компания ПЗСП взяла награды в 6 из них.

Так, в номинации «Лучший объект строительства года (объекты социальной инфраструктуры)» дипломом I степени АО «ПЗСП» награждено за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Рекорд» в микрорайоне Пролетарском. Жилой дом по ул. Костычева, 32 взял первое место в номинации «Лучший объект строительства года (многоквартирные дома и жилые комплексы в категории стандартное жилье)». Также диплом I степени компания получила в номинации «Лучшая организация по производству материалов и конструкций для строительства зданий и сооружений», в которой был представлен газобетон ПЗСП. В обширном блоке «Люди строительной отрасли» награды вручили генеральному директору АО «ПЗСП» Алексею Дёмкину, начальнику арматурного цеха Александру Гилеву, формовщику железобетонных изделий и конструкций Александру Сметкину.

пресс-служба АО «ПЗСП»

Кроме того, конкурсной комиссией была выделена особая номинация «Гран-при». В ней награду получил Заслуженный строитель Российской Федерации, председатель наблюдательного совета АО «ПЗСП» Николай Дёмкин.

Как подчеркнул генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин, «Победа сразу в нескольких номинациях — это, в первую очередь, работа нашего дружного слаженного коллектива, готового решать любые сложные задачи в любые времена. Те вызовы, которые бросает нам жизнь, мы преодолеваем».

Напомним, по итогам 2019 года ПЗСП построено 770 квартир общей площадью 37,6 тыс. кв. м. В планах этого года ввод в эксплуатацию более 61 тысячи кв. м. Жилья.

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