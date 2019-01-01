Михаил Суслов Минтранс Прикамья попросил возобновить международные авиарейсы из Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный аэропорт «Пермь»

Минтранс Пермского края направил письмо зампредседателю правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой возобновить международные рейсы из Перми, в том числе Пермь-Прага, говорится в письме регионального ведомства от 26 августа. Ответ от федерации ждут в ближайшее время.

При этом от краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом получено соответствующее разрешение по возобновлению перелётов.

В минтрансе отметили, что рейс Пермь-Прага субсидируется из краевого бюджета. В 2020 году было выполнено 22 таких рейса. В мае был изменён договор с перевозчиком в связи с закрытием границ: количество запланированных рейсов уменьшилось с 104 до 74.

Оставшиеся рейсы в Прагу будут осуществляться, если открыть международные перелёты из Перми. Иначе сэкономленные средства направят на поддержку других отраслей транспорта, — добавили в ведомстве.

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