Елена Лодыгина журналист «Гознак» не смог оспорить в суде штраф за нарушение при закупках Поделиться Поделиться Твитнуть

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд не поддержал требования АО «Гознак» в споре с Пермским УФАС и признал решение антимонопольного ведомства обоснованным.

АО «Гознак» провело закупку на поставку системы хранения данных для Пермской печатной фабрики-филиала. Один из участников закупки — ООО «Порт АйТи», заявка которого была отклонена, обратился с жалобой в Пермское УФАС России.

Компания указала в жалобе на неправомерность отклонения заявки заказчиком. В качестве причины отклонения был указан тот факт, что в составе заявки ООО «Порт АйТи» представило справку, распечатанную из личного кабинета налогоплательщика, тогда как все участники обязаны были предоставить копию справки из налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, либо копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам.

«Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что заявка участника закупки была отклонена незаконно, а именно по формальному признаку. Жалоба заявителя признана обоснованной. В действиях заказчика установлено нарушение ч. 6 ст. 3 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». ОА «Гознак» было выдано предписание устранить причины и последствия допущенного нарушения в срок до 25 февраля 2020 года», — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Однако АО «Гознак» не согласилось с таким решением антимонопольного ведомства и обратилось в Арбитражный суд Пермского края. Суд не поддержал требования истца, и тогда «Гознак» обратился с апелляцией в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Апелляционный суд признал, что суд первой инстанции правомерно поддержал решение Пермского УФАС России. Решение Арбитражного суда Пермского края от 2 июня 2020 года было оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Пермские антимонопольщики возбудили в отношении АО «Гознак» административное дело по ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ, нарушителю грозит штраф.

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