Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль превращается в юбилейный В Пермском театре оперы и балета прошёл сбор коллектива Поделиться Поделиться Твитнуть

Событие традиционное, ежегодное, но нынче прошло не вполне форматно. Во-первых, все говорили о здоровье: призывали труппу беречь себя и коллег, при симптомах респираторного характера в театр не приходить, делать прививки от гриппа и вообще думать о себе. Во-вторых, мероприятие затянулось аж на два часа, а в-третьих, главный режиссёр Марат Гацалов решил выступить с заявлением о смысле жизни театра, которое он вынашивал, видимо, все девять месяцев своего пребывания на должности в Перми.

Гацалов говорил о том, что постмодернизм, столь плодотворный в конце ХХ века, изжил себя, и требуется построение нового идеологического концепта для искусства и в частности для театра. Он призывал относиться к театральному репертуару как к художественному целому, чтобы в нём не возникало случайных заголовков, выбранных, потому что есть актриса подходящего типажа или режиссёру просто захотелось; а к репертуару одного года – как к целостному спектаклю, выстроенному по законам драматургии. У всего, что делается в театре, должны быть логические причины, иначе такой театр не может называться серьёзным, считает Гацалов.

К сожалению, полноразмерный манифест режиссёру произнести не дали: аккуратно призвали к пониманию того, что осветительные и пошивочные цеха могут быть и не в курсе дела, а у артистов сегодня ещё репетиция. Тем не менее, Гацалов уверен, что творческий коллектив должен действовать в определённой логике, и он намерен эту логику излагать на репетициях оперы «Дон Жуан», которые начинаются с третьего сентября.

«Дон Жуан» станет первой оперной премьерой сезона. Она намечена на октябрь, за пультом – главный дирижёр театра Артём Абашев. В декабре режиссёр Филипп Григорьян с тем же Абашевым ставят «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева, весной Константин Богомолов и дирижёр Филипп Чижевский предъявят свою версию «Кармен», а в самом конце сезона, на планируемом Дягилевском фестивале должна состояться премьера «Иоланты» в постановке Гацалова и Абашева. Эту работу они посвящают двум юбилеям – 150-летию театра и 180-летию Петра Ильича Чайковского.

Вообще, сезон под номером 149 будет в театре юбилейным: ведь 150 лет ему исполняется уже в этом ноябре, так что идею генерального директора театра Андрея Борисова отмечать юбилей на протяжении двух лет стоит признать логичной.

Главным юбилейным событием станет ноябрьский фестиваль «Дягилев +». По задумке руководства театра это будет парад приношений театру его нынешних и недавних руководителей: Алексей Мирошниченко предъявит возобновлённые одноактные балеты «Шут» и «Вариации на тему рококо», Теодор Курентзис и его коллектив MusicAeterna выступят с двумя симфоническими концертами, а Марат Гацалов покажет «Дон Жуана».

Андрей Борисов анонсировал в рамках мини-фестиваля ещё один симфонический концерт, который проведёт новый главный приглашённый дирижёр. Его имя пока не оглашается для широкой публики, но, по нашей информации, речь идёт о представителе европейской страны и поколения сорокалетних, музыканте с богатой биографией, из известной семьи, сотрудничавшем с дирижёрами ранга Клаудио Аббадо.

Есть ещё одно интересное назначение, и тоже пока безымянное: Андрей Борисов объявил, что в стадии заключения – контракт с новым солистом оперной труппы, известным российским певцом. «Это будет сенсация», – пообещал директор театра.

В качестве приглашённой звезды в «Дон Жуане» выступит Аскар Абдразаков в роли Лепорелло, – это уже информация от руководителя оперной труппы Медеи Ясониди.

Наконец, ещё одно новое назначение – музыкант Дмитрий Зоркин отныне является директором оркестра.

Аплодисментами и радостными выкриками труппа приветствовала главного хормейстера Евгения Воробьёва, который представил новых певцов хора (их много) и объявил, что во второй половине сезона пройдёт большой концерт – презентация хора, для которого современный автор специально пишет новое сочинение.

Новый художественный руководитель балетной труппы Антон Пимонов был суховат и конкретен. Представил новых артистов труппы (их тоже много), причём чувствовалось, что он уже хорошо с ними знаком, и кратко огласил главные балетные события сезона. Открывается театра балетами Джорджа Баланчина «Аполлон Мусагет» и «Серенада», 19 сентября театр показывает «Баядерку» жюри «Золотой маски», затем начинается работа с Алексеем Мирошниченко над возобновлением «Шута» и «Вариаций на тему рококо» и подготовка к премьере уже практически готовой «Анюты», которая, как и планировалось, будет показана на открытии конкурса «Арабеск» 24 октября.

Первая полноценная балетная премьера планируется на весну. Это будет балетный вечер, куда кроме уже существующих «Вариаций на тему рококо» войдут «Польский бал» из оперы Глинки «Иван Сусанин» в варианте 1939 года из Мариинского театра (ставить его будет бывшая солистка Мариинки Елена Шерстнёва) и одноактный балет на музыку концерта для фортепиано с оркестром Александра Черепнина. Это будет первая авторская работа Пимонова с труппой, и он уже начал её обсуждение с Артёмом Абашевым.

Завершился сбор труппы очень необычно: Андрей Борисов сообщил, что за время, пока театр вёл чрезвычайно популярные онлайн-трансляции, он получал множество писем от поклонников, в том числе адресованные определённым актрисам. Один из таких поклонников прислал деньги на букеты для балерины Полины Булдаковой и певицы Надежды Павловой. Павловой на сборе труппы не было, а Полина свой букет получила.

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