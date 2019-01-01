Михаил Суслов Краевой оперштаб продлил запрет на работу клубов и детских игровых комнат, но разрешил работу планетария Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет также продлён Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 2 сентября, на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом решено продлить ограничения по работе для ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров до 20 сентября.

Кроме того, режим самоизоляции для жителей старше 65 лет также продлён до 20 сентября.

Несмотря на продление части запретов, оперштаб разрешил работу планетария. Кроме того, анонсировано, что с 1 октября для зрителей будет открыт цирк.

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