Елена Синица С 1 сентября жители края могут подать заявление о банкротстве через МФЦ Поделиться Поделиться Твитнуть

Упрощённый порядок внесудебного банкротства введен в России по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте МФЦ.

Объявить себя банкротом могут граждане, в отношении которых окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, а сумма долга составляет от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

С 1 сентября чтобы объявить себя банкротом во внесудебном порядке им будет достаточно обратиться в филиал МФЦ по месту жительства.

В заявлении будет необходимо указать список всех кредиторов, размер долга каждому. Кроме этого понадобится предоставить документ, удостоверяющий личность и место жительства или пребывания.

В МФЦ поясняют, что теперь за процедуру банкротства платить не понадобится. С момента внесения сведений о гражданине в реестр о банкротстве прекратится начисление пени и штрафов по задолженностям. Статус банкрота присваивается через полгода. Так, все долги, за исключением алиментов, выплат в счет возмещения вреда, задолженностей по заработной плате сотрудникам будут списаны.

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