Елена Синица Три автобусных маршрута Перми изменили пути следования Поделиться Поделиться Твитнуть

Со вторника, 1 сентября, в маршрутной сети Перми произошли изменения, касающиеся трёх автобусных маршрутов.

В частности, маршрут №77 теперь следует до микрорайона Новые дома. Маршрут №78 «продлён» до Октябрьской площади. При этом, от ул. Лифанова он теперь следует по ул. Якова Свердлова, Уральской, Северной дамбе, Парковой, Екатерининской, Компросу с дополнительными остановками: «Рабочий поселок», «Дворец культуры имени Ленина», «Улица Розалии Землячки», «Цирк», «Разгуляй», «Улица Максима Горького», «Театр юного зрителя», «ПНИПУ».



Кроме того, маршрут автобуса №12 изменён до ДК им. Гагарина. От пр. Паркового автобусы маршрута следуют по ул. Углеуральской, Подлесной, ш. Космонавтов, Советской Армии и Мира. При этом добавятся остановочные пункты: торговый комплекс «Лента», парк культуры и отдыха, улица Баумана, улица Советской Армии (по улице Советской Армии), улица 9-го Мая, Дворец культуры им. Гагарина (автобусная остановка, совмещенная с трамвайной).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.