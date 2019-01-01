Елена Синица
Три автобусных маршрута Перми изменили пути следования
Со вторника, 1 сентября, в маршрутной сети Перми произошли изменения, касающиеся трёх автобусных маршрутов.
В частности, маршрут №77 теперь следует
до микрорайона Новые дома. Маршрут №78
«продлён» до Октябрьской площади. При
этом, от ул. Лифанова он теперь следует
по ул. Якова Свердлова, Уральской,
Северной дамбе, Парковой, Екатерининской,
Компросу с дополнительными остановками:
«Рабочий поселок», «Дворец культуры
имени Ленина», «Улица Розалии Землячки»,
«Цирк», «Разгуляй», «Улица Максима
Горького», «Театр юного зрителя»,
«ПНИПУ».
Кроме того, маршрут автобуса №12 изменён до ДК им. Гагарина. От пр. Паркового автобусы маршрута следуют по ул. Углеуральской, Подлесной, ш. Космонавтов, Советской Армии и Мира. При этом добавятся остановочные пункты: торговый комплекс «Лента», парк культуры и отдыха, улица Баумана, улица Советской Армии (по улице Советской Армии), улица 9-го Мая, Дворец культуры им. Гагарина (автобусная остановка, совмещенная с трамвайной).
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