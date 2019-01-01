Елена Синица На несколько дистанций Пермского марафона закрыта регистрация Поделиться Поделиться Твитнуть

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, Пермский марафон пользуется большой популярностью.

На вечер 2 сентября свободные места оставались только на полумарафонскую (21 км) и 10-километровую дистанцию. При этом, именно на дистанцию в 10 км осталось больше всего свободных мест — около 500.

На дистанциях в 1 км (для детей), 3 км и 5 км свободные места закончились.

Всего на участие зарегистрировались около 4 тыс. чел. Отметим, что в прошлом году было зарегистрировано около 8 тыс. чел, но в этом количество участников значительно сокращено из-за требований Роспотребнадзора.

Напомним, марафон состоится 5 и 6 сентября на центральных улицах города.

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