Елена Синица
На несколько дистанций Пермского марафона закрыта регистрация
Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, Пермский марафон пользуется большой популярностью.
На вечер 2 сентября свободные места оставались только на полумарафонскую (21 км) и 10-километровую дистанцию. При этом, именно на дистанцию в 10 км осталось больше всего свободных мест — около 500.
На дистанциях в 1 км (для детей), 3 км и 5 км свободные места закончились.
Всего на участие зарегистрировались около 4 тыс. чел. Отметим, что в прошлом году было зарегистрировано около 8 тыс. чел, но в этом количество участников значительно сокращено из-за требований Роспотребнадзора.
Напомним, марафон состоится 5 и 6 сентября на центральных улицах города.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.