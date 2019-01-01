Состоялась приемка 5,5 км участка Восточного обхода Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми состоялась приемка еще одного участка Восточного обхода: от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы. Трассу отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Протяженность участка, где был уложен новый асфальт, составила 5,5 км. Стоимость контракта составила 38 млн руб. Отметим, что работы на участке завершились на месяц раньше предусмотренного контрактом срока .

Напоминаем, что до этого на Восточном обходе ввели в эксплуатацию участок протяженностью 5,7 км от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ. Реконструкция, проведенная благодаря нацпроекту, повысила пропускную способность и безопасность на самой длинной улице страны. Протяженность Восточного обхода — 30 км. Всего в этом году было отремонтировано 11,2 км трассы.

В 2020 году в Прикамье по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» реконструируют и построят 55 дорожных объектов в Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах. На сегодняшний день сдано в эксплуатацию 16 объектов. Работы на оставшихся завершены на 80%. Все мероприятия по нацпроекту находятся на личном контроле главы Пермского края Дмитрия Махонина.

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