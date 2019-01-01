Мифы о ЕГЭ: чему верить и как готовиться Поделиться Поделиться Твитнуть

ЕГЭ существует уже много лет, но вокруг него до сих ходит множество мифов, которые мало соотносятся с реальностью. Некоторые думают, что результаты можно купить, другие уверены, что в ЕГЭ есть что-то, чего нет в школьной программе.

Специально для читателей NewsKo эксперты образовательной компании MAXIMUM Education собрали самые популярные мифы о ЕГЭ и рассказали, как они соотносятся с реальностью.

Миф 1. ЕГЭ — это угадайка

Много лет назад, когда ответом на вопрос был один из четырёх вариантов, что-то действительно можно было угадать. Экзамен с тех пор сильно поменяли: теперь в большинстве случаев ответ нужно вписать самому.

Кроме того, во всех экзаменах существует вторая часть: написать сочинение (или даже пять, как в литературе) или дать аргументированное решение задачи (как в математике), где важен не только правильный ответ, но и ход мысли.

Чтобы понять, какого именно объяснения ждут от ученика эксперты, нужно хорошо ознакомиться с критериями оценки второй части (они есть в спецификации, который можно скачать на сайте ФИПИ). Там детально описано, что должно быть в ответе выпускника, чтобы ему поставили максимальный балл.

Миф 2. В ЕГЭ много заданий, которых нет в школьной программе

Многие ученики считают, что ЕГЭ проверяет что-то, чего нет в школьной программе. В ЕГЭ действительно есть темы, которые ученик не найдёт в учебнике за 11 класс, например, функционально-смысловые типы речи из русского языка. Но только потому, что их проходят в седьмом классе. ЕГЭ проверяет знания предмета с 5 по 11 класс, многие темы проходили давно, поэтому у учеников возникает ощущения, что эти материалы не изучались совсем.



Если школьник будет готовиться к ЕГЭ по школьным учебникам, то он будет сталкиваться с большим количеством информации, которая на ЕГЭ не нужна. Для того чтобы понять, что из учебников встретиться в экзамене, а что нет, рекомендуем скачать с сайта ФИПИ кодификатор. В кодификаторе можно найти все темы, которые будут на ЕГЭ. И никаких сюрпризов.

Миф 3. Результаты можно купить

Каждый контрольно-измерительный материал и все бланки ответа шифруются и обладают уникальным кодом. Печатаются они прямо в аудитории, пакет с диском вскрывается при учениках. Поэтому скачать КИМ из интернета заранее не получится.

Работа, на которой были какие-то опознавательные знаки, оценивается в 0 баллов. Каждую работу проверяет два эксперта, если у них возникают разногласия — привлекается третий.

Все результаты выгружаются в единую базу, к которой есть доступ у приемных комиссий университета. Никаких сертификатов с баллами ЕГЭ сейчас не выдают, следовательно, и купить их нельзя и не за чем.

Миф 4. На ЕГЭ можно списать

Этот миф могут развенчать школьники, пытавшиеся пронести на ЕГЭ телефоны. На входе в школы стоит металлоискатель, поэтому все телефоны лучше оставить в гардеробе. В аудиториях и коридорах есть наблюдатели. В пунктах проведения экзамена ведется видеонаблюдение.

На самое главное — телефон ничем не поможет. Даже если ученик пронесет телефон и достанет его в туалете, вынести КИМ из аудитории не получится. Нужна феноменальная память, чтобы запомнить все задания, и масса времени, чтобы успеть всё загуглить. В данном случае игра не стоит свеч.

Миф 5. ЕГЭ — это везение

Некоторые ученики оправдывают плохие результаты тем, что попался слишком сложный вариант. Важно понимать: ЕГЭ — стандартизированный экзамен, ни один вариант не может быть сложнее, чем другой, а все необходимые темы описаны в кодификаторе. Если ученик не читал «Тихий Дон», а на ЕГЭ по литературе попался именно он, то виноват не вариант.

ЕГЭ — социальный лифт, благодаря которому школьник из любого города может поступить в лучшие вузы страны, минуя возможные необъективности вступительных испытаний в университете. Об этом скажет любой выпускник, который готовился на протяжении нескольких лет к экзаменам, сдал ЕГЭ на высокие баллы и поступил в вуз-мечты.

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