Михаил Суслов В Пермском крае за сутки выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из них - 49 проходят лечение в больницах, 11 - на дому. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Среди новых заражённых 28 мужчин, 32 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 33 человека в возрасте 45 - 65, 13 человек старше 65 лет. По заверению регионального минздрава, все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии достигло почти 8 тыс. человек.

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