Участники «пилотного» проекта по раздельному сбору мусора будут платить за вывоз меньше на 5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ПКГУП «Теплоэнерго»

Участники «пилотного» проекта раздельного сбора отходов в Перми будут платить за вывоз ТКО на 5% меньше​. Об этой инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина сообщают на сайте губернатора и правительства региона.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Мы должны развивать раздельный сбор. Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году 68,4% жителей Пермского края должны собирать мусор раздельно, а к 2028-ому необходимо выйти на показатель в 100% населения. Для того чтобы достичь этих показателей и увеличить долю перерабатываемого мусора, нужно​ заинтересовать пермяков. Необходимо проработать вопрос дальнейшего расширения раздельного сбора и последующего увеличения скидки для жителей,

Жители домов — участников пилотного проекта будут платить за вывоз ТКО 76,09 руб. за одного проживающего в месяц (вместо 80,09 руб.). В настоящее время регоператор​ ПКГУП «Теплоэнерго» подписал соглашение о раздельном сборе с 64 управляющими компаниями и ТСЖ, которые объединяют 124 многоквартирных дома Дзержинского района города. Скидку на вывоз мусора получат около 17 тыс. жителей. Для жителей домов — участников пилотного проекта уже установлен дополнительный специализированный контейнер для сбора сортированных отходов.

В эти контейнеры, предназначенные для вторсырья, жители складируют стекло, металл, бумагу, некоторые виды пластика. Затем вторсырье отправляется на сортировочную линию в поселке Лобаново Пермского района. Остальные отходы, непригодные для переработки, отправляют в бак для смешанных отходов.

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