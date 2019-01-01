Михаил Суслов Житель Добрянки получил «путинскую» награду за спасение четырёх людей из пожара Поделиться Поделиться Твитнуть

Житель Добрянки Денис Елькин получил медаль «За спасение погибавших». Награду по поручению президента РФ Владимира Путина вручал Дмитрий Махонин. Об этом сообщается в instagram-аккаунте врио губернатора.

В июле прошлого года в деревне Ярино Елькин спас четверых человек из огня (при этом среди спасённых была беременная женщина). Он был единственным из очевидцев, кто бросился в горящий дом, где все жильцы спали.

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