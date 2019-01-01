Григорий Серёдкин В Перми в честь этнолога Георгия Чагина назовут улицу Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в честь известного историка и этнолога Георгия Чагина назовут одну из городских улиц. Об этом на презентации книги «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от 1941 до 1960 года» сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Мы должны увековечить имя Георгия Николаевича и выпустить в дальнейшем ещё несколько его трудов. А перед мэрией Перми уже поставлена задача найти улицу, которой мы дадим имя Георгия Чагина. Также его звезда должна появиться на пермской «Аллее славы». Её поставят после того, как завершится реконструкция центральной части эспланады.

Георгий Николаевич Чагин (1944–2018) – известный советский и российский историк, этнолог и краевед. Автор свыше 500 научных и популярных публикаций, в том числе около 40 монографий. Заведующий кафедрой древней и новой истории России Пермского университета (1995—2018).

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