Елена Синица В Кировском районе Перми открываются две ярмарки Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми со 2 по 4 сентября открываются две ярмарки «товаров местных производителей».

Как сообщает «Рифей», со ссылкой на городскую администрацию, ярмарки будут работать по адресам: ул. Ласьвинская,18 , и пересечение ул. Маршала Рыбалко и ул. Липатова.

Время работы — с 12 до 20 часов.

На ярмарках можно будет приобрести мясную продукцию, мёд, кондитерские изделия и товары ручной работы.

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