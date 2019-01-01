Дмитрий Енцов журналист Пермская таможня с начала года изъяла более 230 гр. «сильнодействующих веществ» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская таможня отчиталась о деятельности за первое полугодие 2020 года.

Согласно её статистике, за этот период изъято 354,369 гр. сильнодействующих веществ (для сравнения — в первом полугодии 2019 года изъято 230,347 гр.).

За то же время возбуждено 570 административных дел: на юридических лиц приходится 386 дел, на физических лиц – 47 дел, на индивидуальных предпринимателей – 75,

на должностных лиц – 62.

При этом 35 дел возбуждено по «контрабандным» статьям.

Наиболее распространенными остаются правонарушения, связанные с несвоевременным представлением «статистической формы учета перемещения товаров», нарушением валютного законодательства, недекларирование товаров.

Как правило, предметами правонарушений чаще всего выступали: лесоматериалы, алкогольная продукция, электронная бытовая аппаратура, культурные ценности.

Общая сумма назначенных штрафов судами составляет 42,5 млн рублей (в перовом полугодии прошлого года сумма составляла 293,5 млн руб.).

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