Михаил Суслов Избирательный счёт врио губернатора Пермского края превысил 95 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте краевой избирательной комиссии появилась информация об объёме средств на избирательном счете врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Согласно представленным данным, на счёте главы Прикамья находится 95,4 млн руб.

Из них большая часть суммы — почти 85 млн руб. — это пожертвования от юридических лиц. К пример, по 9,9 млн руб. перечислили Фонд народных проектов, Фонд поддержки будущих поколений, Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, НФПР сотрудничества и развития, Татарстанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, Челябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, Оренбургский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Расходы Дмитрия Махонина на кампанию по итогам финансового отчёта составляют почти 50 млн руб. Только на изготовление и размещение печатной агитации ушло около 15,8 млн руб.



Избирательные счета других кандидатов скромнее. Так у представителя «Патриотов России» Евгения Козлова — 10,1 млн руб, у кандидата от КПРФ Ксении Айтаковой — 2,51 млн руб., а у кандидата от ЛДПР Олега Постникова — 7,6 млн руб.

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