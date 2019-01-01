Михаил Суслов Глава Перми повредил ногу при подготовке к Пермскому марафону Поделиться Поделиться Твитнуть

Мэр Перми Дмитрий Самойлов получил травму, готовясь к участию в Пермском марафоне. Во время тренировки он повредил голеностоп. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Врач запретил на время сильную физическую нагрузку. Поэтому в этом году впервые приму участие в марафоне в качестве болельщика», — прокомментировал он.



Напомним, ежегодный Пермский марафон состоится 5 и 6 сентября. Трасса будет проходить по центральным улицам краевой столицы. Общий призовой фонд составит 2,8 млн руб. Старт и финиш пройдут у Театра-Театра. Старты будут разделены во времени. Так, отдельно побегут участники дистанции 10 км, отдельно — участники дистанций 21,1 км и 42,195 км, также в разное время стартуют участники дистанций 5 км и 3 км и участники заезда на колясках (200 метров).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.