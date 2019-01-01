Михаил Суслов
В Прикамье зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19
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Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7923 человек. Ежесуточный прирост составил 0,7%. Коэффициент распространения заболевания — 0,9 (на 31 августа — 0,9).
Среди заболевших есть один ребёнок. Все зараженные изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц находится под наблюдением специалистов.
За минувшие сутки новых случаев смерти от коронавируса в регионе не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Пермском крае от COVID-19 умерли 215 человек.
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