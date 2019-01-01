В Прикамье зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7923 человек. Ежесуточный прирост составил 0,7%. Коэффициент распространения заболевания — 0,9 (на 31 августа — 0,9).



Среди заболевших есть один ребёнок. Все зараженные изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц находится под наблюдением специалистов.