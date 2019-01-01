Михаил Суслов

В Прикамье зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19

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В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. Из них 52 заболевших проходят лечение в больницах, остальные лечатся амбулаторно. Данные по заболеваемости представил Роспотребнадзор.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7923 человек. Ежесуточный прирост составил 0,7%. Коэффициент распространения заболевания — 0,9 (на 31 августа — 0,9).

Среди заболевших есть один ребёнок. Все зараженные изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц находится под наблюдением специалистов.

За минувшие сутки новых случаев смерти от коронавируса в регионе не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Пермском крае от COVID-19 умерли 215 человек. 

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